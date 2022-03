Franz Riccobono, quell'inconfondibile voce alla Processione della Vara di Messina IL VIDEO

E' la Vara del 2015: il giornalista Salvatore De Maria, a cui era affidato il compito di commentare la Processione tra le corde che RTP trasmetteva in diretta, si avvalse in quella edizione della preziosa collaborazione del prof. Franz Riccobono. E fu una grande testimonianza di fede e passione. Franz è stato soprattutto tra i massimi cultori di storia patria, strenuo difensore dell'identità di Messina e della sua provincia, appassionato divulgatore, autore di oltre cinquanta volumi tra archeologia, tradizioni popolari e storia del territorio. Un approccio scientifico interdisciplinare animato da una infinita passione.

Memorabile il suo impegno per salvare dal degrado e per restituire alla città un bene così prezioso come la Real cittadella, di cui lui conosceva la storia di ogni bastione, di ogni singola pietra. Profondo conoscitore della storia borbonica, ma anche straordinario interprete delle istanze culturali dei nostri territori, ha creato oltre 15 tra musei e mostre permanenti. È stato anche l'anima del comitato Vara.

