È in arrivo un contingente dei profughi ucraini in provincia di Messina come nel resto d’Italia. Il commissario Asp, Dino Alagna, ha spiegato quali sono i protocolli soprattutto in tema di vaccinazione Covid, visto che solo un terzo della popolazione Ucraina ha concluso il ciclo vaccinale. In occasione del bilancio dopo un anno di hub in fiera, Alagna ha anche annunciato che il centro è destinato a chiudere il 31 marzo, mentre resterà l’ospedale militare.

