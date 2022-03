Da oggi tornano le visite ai parenti ricoverati negli ospedali. Dopo due anni si potrà entrare nei reparti per 45 minuti al giorno. Queste sono regole generali poi ogni struttura dovrà decidere in base allo stato dei fatti. Se ci sono situazioni di contagio ovviamente sarà ogni direzione sanitaria a bloccare o limitare le visite, come a Cristo Re dove si registra un focolaio di casi Covid.

