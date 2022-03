Un anno di hub Fiera ed è tempo di bilancio. Lo traccia il commissario Alberto Firenze. 15 centri vaccinali in provincia. 1.2 milioni di dosi, ma ancora solo 7000 in fascia pediatrica che è l’obiettivo della prossima fase. In 85 comuni è arrivata l’autoemoteca per i vaccini di prossimità con 415 eventi e 34 mila dosi. Sono 900.000 i tamponi rapidi effettuati e 170.000 i molecolari. 283 i posti letto Covid creati.

© Riproduzione riservata