Anche Messina dice presente agli aiuti per la popolazione Ucraina colpita dalla guerra. Lo fa tramite la chiesa ortodossa locale e una rete di persone ucraine che vivono in Sicilia. Si va dall’emergenza sanitaria ai generi alimentari. La Chiesetta ortodossa che si trova all’ex Iai dietro S.Eustochia aperta per la raccolta stasera dalle 19 alle 21,45 e ogni giorno dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 19.

© Riproduzione riservata