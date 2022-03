Torrenti a Messina: fogna in mare a Zafferia, discariche a Larderia

Ancora problemi nei torrenti cittadini, ancora inquinamento, ancora la solita inciviltà. A Zafferia, alla foce del torrente, ancora una volta dai tubi della fognatura liquami maleodoranti si riversano in mare, inquinando un tratto di costa, pur inutilizzato, della zona sud di Messina.

A segnalarlo il consigliere della Prima Municipalità, Mario Crottogini, che già in passato si era concentrato sulle precarie condizioni in cui versano i torrenti cittadini. La fogna che sgorga è l'ennesimo caso di una questione mai risolta, ma non è l'unico problema.

Torrenti a Messina: la situazione a Zafferia e a Larderia Torrente Larderia Torrente Zafferia

Sempre nel torrente Zafferia, infatti, ecco la solita discarica di rifiuti e materiali di ogni genere che, periodicamente, vengono gettati da ignoti pronti a disfarsi di plastica, legno e anche sanitari, favoriti dalla carenza di controlli. situazione che si ripete e che neanche i sequestri e denunce dei mesi scorsi rappresentano un deterrente per i soliti incivili.

Stesso desolante quadro anche nel torrente Larderia, dove è continuato il sopralluogo del consigliere Crottogini e, tra sacchi di rifiuti e materiale vario, resta ancora il problema dell'amianto.

"Mi auguro che vengano presi provvedimenti e qualcuno intervenga concretamente", è l'appello del consigliere, rivolgendosi ora al commissario straordinario Leonardo Santoro e lasciando così un messaggio ai candidati e futuro sindaco di Messina.

