Cancellato dalla Cassazione il reato di associazione per delinquere dall'operazione Terzo Livello che nel 2018 aveva smascherato un presunto comitato d'affari composto da politici, imprenditori ed esponenti della criminalità organizzata. Tutto da rifare per l'imprenditore Antonio Fiorino, confermate le condanne solo per il gruppo Pergolizzi.

