Patrick Zaki all'Università di Messina: "Grazie, ho sentito il vostro affetto"

Tra gli ospiti dell'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Messina, in collegamento video, anche Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, arrestato in Egitto nel febbraio 2020. Il giovane lavorava per l'Egyptian Initiative for Personal Rights, organizzazione per cui faceva il ricercatore sui diritti umani e di genere. "Ringrazio l'Ateneo di Messina e il rettore Cuzzocrea, oggi mi sento cittadino di Messina, grazie vi ho sentiti vicini. Ma non dimentichiamo che ci sono anche tanti altri casi come il mio di persone ingiustamente incarcerati. Vorrei venire a Messina, ho amici in Calabria e a Palermo".

© Riproduzione riservata