Cuzzocrea: "L'Università di Messina cresce, cinque nuovi corsi e più residenze per studenti"

Inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Messina. La cerimonia è stata aperta dalla prof.ssa Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca, intervenuta da remoto. Quindi le parole del rettore Salvatore Cuzzocrea, che terrà la consueta relazione; interverranno, inoltre, la studentessa Tamana Karimi e la dott.ssa Clorinda Capria, rappresentante del Personale tecnico-amministrativo. Il rettore ha sottolineato la grande voglia di ripartire: "Vogliamo tornare alla normalità, questo anno accademico celebrato a casa nostra, all'interno dell'Università, è un segnale. La guerra va cancellata e noi come Università ci siamo già mossi per gli studenti ucraini come ci ha chiesto il ministro. La nostra università sta crescendo, avremo cinque nuovo corsi di laurea e anche per ciò che concerne le residenze abbiamo dato una importante accelerata con l'acquisto del Riviera".

"Le università sono in grande fermento per tutti i fondi che per anni non hanno avuto e Messina ha tutte le carte da giocare" con queste parole la ministra dell'università Maria Cristina Messa ha aperto la cerimonia inaugurale dell'anno accademico dell'Università di Messina. "La sfida principale è dimostrare che la ricerca è motore di sviluppo ed è un punto di riferimento per la crescita sociale" ha aggiunto, ringraziando l'ateneo per la disponibilità nelle azioni umanitarie per l'Ucraina.

La giornalista e scrittrice Rula Jebreal è stata l'ospite d'onore della Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di Messina. La laudatio per il Dottorato honoris causa è stata affidata al prof. Luigi Chiara, ordinario di Storia contemporanea. Nel corso della cerimonia l’Orchestra Filarmonica di Giostra eseguirà degli intermezzi musicali. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme previste per il contenimento del contagio da COVID-19. In occasione della cerimonia è stata disposta la sospensione dell’attività didattica a partire dalle 14, al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutta la Comunità accademica a questo significativo momento.

Sarà possibile seguire la Cerimonia anche in diretta FB sulla pagina social dell'Ateneo

