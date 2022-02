Settimana di intensa attività per la Polizia Municipale sul fronte dei reati ambientali. Preoccupa la scoperta di una discarica abusiva in

contrada Marotta. Una grande fossa in un terreno dove venivano interrati e poi bruciati di notte i rifiuti. Incastrate da una telecamera tre persone sorprese ad abbandonare rifiuti e costretti a riprenderseli.

