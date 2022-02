A Messina il primo trapianto di anche con donazione della testa del femore da vivente

Per la prima volta in Sicilia sarà possibile recuperare le teste dei femori asportate ai pazienti che si sottopongono a intervento di protesi d'anca per destinarle alla donazione di tessuto osseo. Stamattina all’ospedale Irccs Piemonte un paziente di 54 anni della provincia di Messina ha donato il tessuto muscolo scheletrico che verrà consegnato alla Fondazione Banca dei tessuti di Treviso, con la quale l’IRCCS ha recentemente stipulato una convenzione di durata triennale.

