Continuano i tirocini di formazione per le persone che vivono in zone risanamento e che hanno aderito al progetto del Comune “Percorsi dell'abitare” per uscire dalla precarietà socio economica attraverso l’Azienda Speciale Messina Social City. Oggi avviato il corso per altri 105 operatori. Si cominciano a vedere i risultati in città anche se ci sono ancora tante zone da trattare.

