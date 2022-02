Emergenza sangue a Messina: indetta una giornata straordinaria all'Irccs Piemonte

Situazione critica per le donazioni di sangue. In questo periodo in cui sono tanti i positivi al Covid e in cui si evita di avere contatti con ambienti ospedalieri per paura dei contagi la carenza di sangue e plasma è ai massimi livelli. Da qui una giornata straordinaria organizzata per lunedì prossimo dall'Irccs Piemonte in collaborazione con l'Avis.A rinnovare l'appello per la donazione del sangue, il direttore sanitario Pippo Rao che spiega anche quali emergenze siano state affrontate qualche giorno fa.

