Si concluderanno con un breve anticipo sul programma, i lavori di rifacimento del tappeto di asfalto dello svincolo di Giostra in entrata in tangenziale. Un lavoro necessario che ha richiesto una organizzazione impeccabile e un massiccio impiego di maestranze da parte del Cas, per i lavori, e degli uomini della polizia municipale, per regolare il traffico in città. Vediamo come è andata.

