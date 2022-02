Unime: nuovi corsi in arrivo a Giurisprudenza

Un corso di laurea in Giurisprudenza in lingua inglese, un corso di laurea in diritto e nuove tecnologie. L'Università di Messina a lavoro per rendere più appetibili le facoltà in crisi di iscritti a Messina come nel resto d'Italia il rettore Salvatore Cuzzocrea interviene sui dati parziali di quest'anno sulle nuove immatricolazioni. “Il trend in aumento, 20% in più, riscontrato lo scorso anno - spiega- regge. La temuta fuga dagli atenei siciliani del post pandemia non c'è stata”. Si punta ad attirare studenti fuori sede. Messina è terza in Italia per aumento di studenti stranieri.

