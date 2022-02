Inps: aggredito un ufficiale giudiziario a Messina

Una brutale aggressione ai danni di un ufficiale giudiziario che all'Inps aveva appena depositato degli atti. La donna è stata colpita all'orbita destra ed è finita in ospedale con una prognosi di 40 giorni. L'aggressore già destinatario di due TSO, è stato fermato ed arrestato. Si tratta del secondo caso di persone bisognose di cure psichiatriche verificatosi ieri. Non sono casi sporadici ma il trattamento sanitario obbligatorio non è stato possibile per la vacatio del sindaco o di un suo delegato. Ma vediamo com'è andata.

