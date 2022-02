Sono 6843 i nuovi immatricolati dell'Università di Messina. Si conferma il calo di iscritti in facoltà come Giurisprudenza dove si contano appena 230 matricole e Fisica dove le matricole sono appena 8. Il rettore Salvatore Cuzzocrea soddisfatto comunque per quella che ritiene una sostanziale tenuta. Per attirare nuovi iscritti si punta su corsi innovativi.

