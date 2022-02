In un momento in cui si parla di sanità soprattutto per la questione pandemia, una inaugurazione di reparti ospedalieri viene salutata con grande soddisfazione non solo dai responsabili di un'azienda ma anche dalla collettività. E così da oggi al Policlinico sono operative 4 nuove sale operatorie nuove di zecca. Oggi l'inaugurazione alla presenza del Rettore e del commissario straordinario.

