In tempo di Covid, gli sforzi delle aziende ospedaliere per mantenere alto il livello delle cure sono stati enormi. Sono stati diversi anche i lavori strutturali rinviati o rallentati e oggi la realizzazione di un traguardo nella sanità viene registrata ancor più come una vittoria, una ricchezza per il territorio. E’ quanto avvenuto al Policlinico, dove martedì sarà inaugurato un intero nuovo blocco operatorio al padiglione F.

© Riproduzione riservata