Cerimonia di apertura di un lungo tratto della nuova via don Blasco. Aperti al traffico altri due tratti. Da via santa Cecilia a viale Europa e da via Salandra a via Liguria lungo la via Maregrosso.

Si tratta del 75% dell’intera tratta se si considera che era già fruibile il tratto di via Acireale. In una rotonda di via santa Cecilia scoperta una statua bronzea che rappresenta Messina.

© Riproduzione riservata