Qualche giorno fa eravamo stati in sopralluogo nel cantiere del torrente Bisconte per verificare l'andamento dei lavori insieme al presidente della Terza circoscrizione Lino Cucè. Erano emersi ritardi a causa delle mancate risposte di Vodafone e Telecom che bloccano la demolizione di due ponti. Adesso anche il responsabile dei lavori certifica il rallentamento degli interventi. E si temono ulteriori disagi per gli abitanti della zona.

