Le lettere di saluto ai dipendenti comunali, alle partecipate, alla Città Metropolitana, ma anche al Consiglio e alle circoscrizioni. Un'altra lettera invece per chiedere a Musumeci di nominare subito il commissario. De Luca è un fiume in piena e prepara anche una trasferta a Palermo per il dopo dimissioni. Dirà al presidente della Regione di dimettersi subito.

© Riproduzione riservata