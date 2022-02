Le condizioni pietose in cui versano molti angoli dei colli Sarrizzo che abbiamo mostrato più volte sono sotto la lente di ingrandimento della polizia municipale e di Messinaservizi che non staranno certo con le mani in mano in attesa che i colli vengano seppelliti da quintali di rifiuti e di mobili usati. Scatta la controffensiva, telecamere e pattugliamenti, nell'immediatezza. In concomitanza la bonifica delle aree.

