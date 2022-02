Messina, iniziata la bonifica di Fondo Fucile. Domani via alla demolizione delle baracche

Messinaservzi è al lavoro da oggi per le attività di bonifica del rione di Fondo Fucile, propedeutiche all’abbattimento delle baracche previste nel piano di risanamento. Giusta ordinanza sindacale n. 12 del 3 febbraio scorso, la Messinaservizi è stata demandata all’attivazione del servizio accessorio consistente nella rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti nelle abitazioni e nelle vie interne dell’agglomerato urbano delimitato tra il plesso scolastico Albino Luciani e le vie Socrate e Platone. L’attività propedeutica alle operazioni di demolizione, è stata avviata con personale proprio e con ditta di supporto per raccogliere e avviare subito a recupero quanto possibile oltre alla raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali rifiuti speciali pericolosi. Fondo Fucile, come le altre zone interessate dal risanamento, che ci hanno già visto in azione a fianco del Comune, Camaro sotto montagna, fondo Saccà, Annunziata, verrà interessata a seguire dal cantiere per la demolizione dei fabbricati scongiurando così che il sito possa subito essere oggetto di ulteriori abbandoni da parte di ignoti”. A dirlo Giuseppe Lombardo, presidente di Messinaservizi Bene Comune che ha aggiunto: “Siamo felici di poter dare il nostro piccolo contribuito in termine di professionalità e organizzazione in questa fase storica del risanamento per la città di Messina”.

