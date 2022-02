Consiglieri comunali di Messina: scongiurato il dissesto? "Dovrà dirlo la corte dei conti"

I consiglieri comunali adesso si preparano ad esaminare il nuovo piano riequilibrio, ma tutti chiariscono che non c'è nessuna scadenza da rispettare a breve termine. Il sindaco De Luca ha chiesto di fare presto, ma la procedura che si riapre con il nuovo piano prevede 120 giorni di tempo per l'approvazione da parte dell'aula. Sul dissesto scongiurato, ricordano che dovrà essere la Corte dei Conti a dirlo, non il sindaco. Molti di loro nel 2018 avevano votato il piano figlio del “Salva Messina”.

