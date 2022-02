A Sant'Agata per risolvere il problema della nuova buca che si è aperta in via Pietro Caristi è stata transennata tutta l'area. La via è praticamente off limits e decine di famiglie adesso non possono più usare i mezzi per raggiungere le loro case. Aspettavano un progetto di messa in sicurezza e invece oggi si sono svegliati così. Amareggiati e preoccupati.

