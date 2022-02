Scuole fatiscenti a Messina, in arrivo i finanziamenti regionali

Per le scuole messinesi, 104 edifici occorrono dieci milioni solo per la manutenzione ordinaria. Questo emerge al termine del tour effettuato dall'assessore ai lavori pubblici Mondello. Ma non basta per molte ormai decrepite occorrono interventi risolutivi. Ammessi a finanziamento dalla Regione ben 48 progetti per 54 milioni. Ventitrè i progetti della città metropolitana per altri 23 milioni. Via libera scadenzato dalle graduatorie regionali. Il Bisazza avrà la sua palestra. Nuove aule per l'industriale Verona Trento.

