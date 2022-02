Le difficoltà abitative non sono solo quelle relative a chi è inserito nelle graduatorie comunali e che da anni aspetta una casa ma anche quelle di cittadini che non hanno mai chiesto, che non conoscono le strade e che si trovano con tanta dignità a vivere in tuguri veri e propri da anni. Oggi siamo stati sotto il tetto di amianto della signora Cettina, a Minissale basso.

