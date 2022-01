Anche Messina si prepara a sperimentare gli asili nido in casa. Si tratta di un progetto presentato oggi a Palazzo Zanca e ribattezzato “Mamme di giorno”. Mamme che non lavorano potranno candidarsi per ospitare altri bimbi, domani ci sarà il bando con tutti i requisiti. Il Comune darà 250 euro al mese per ogni piccolo.

