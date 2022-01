Risale al di sopra dei 10 mila il numero dei positivi in città, dopo qualche giorno che aveva registrato l'abbassamento sotto questa soglia,. La diffusività del virus con la sua variante Omicron sta spiazzando non poco i medici dei nostri ospedali che sono alle prese con il Covid tra pazienti e operatori. 7 donne positive al percorso nascite del Papardo. Tra ieri e oggi altri 6 decessi in città. 207 i ricoverati. 28 in terapia intensiva.

© Riproduzione riservata