Restano in stand by i nuovi posti letto Covid che si sarebbero dovuti attivare all'ospedale Piemonte. La Regione, inizialmente, ne chiedeva quaranta, il Piemonte si era detto disponibile ad attivarne 12 di subintensiva. Ma i bandi per medici e infermieri che dovrebbero presidiare le nuove postazioni sono andati deserti. Intanto l'ospedale chiude alla degenze esterne cardiologia. Due casi accertati: positivi un operatore e 1 paziente.

© Riproduzione riservata