I consiglieri comunali del Pd puntano i riflettori sugli orchestrali del Vittorio Emanuele e scrivono al sindaco De Luca. Ci potrebbe essere un'occasione per intercettare i tanto discussi contributi del Fondo Unico per gli Spettacoli, una vecchia battaglia portata avanti per tanto tempo per uscire dal precariato. Adesso l'opportunità arriva dal Ministero alla Cultura, ma bisogna fare presto.

