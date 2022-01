E' pronto il progetto di messa in sicurezza dei viadotti comunali degli svincoli di Giostra. Ci vogliono tre milioni di euro. Ieri sopralluogo tecnico dell'assessore Mondello. Non c'è la copertura finanziaria immediata per procedere all'appalto integrato. Per procedere occorrerà attendere almeno sino a giugno. L'amministrazione accusa il Consiglio comunale: “Avrebbero dovuto approvare il consuntivo 2020 entro dicembre”

