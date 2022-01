Messina: la saga delle dimissioni del sindaco De Luca INTERVISTA

Ieri sera il sindaco Cateno De Luca ha di nuovo ritirato le sue dimissioni. Dopo l'appuntamento a Roma con Papa Francesco a cui non voleva mancare, adesso c'è la convocazione della Corte dei Conti fissata per il prossimo 8 febbraio. De Luca vuole presentarsi davanti ai magistrati contabili per difendere la bontà del suo piano di riequilibrio e così slittano ancora le sue dimissioni. Il primo cittadino le ha ripresentate già questa mattina e dunque andrà via tra venti giorni. Una saga infinita che sta monopolizzando inevitabilmente l'attenzione su Palazzo Zanca. C'è il rischio dissesto, ma per De Luca l'obiettivo resta la presidenza della Regione.

