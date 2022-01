In via Pietro Caristi, a Sant'Agata, si è aperta di nuovo una buca al centro della stradina che porta al mare. Era già successo pochi mesi fa. E' il chiaro segnale dell'ennesimo cedimento dell'asfalto, la zona è a rischio idraulico e servono interventi di messa in sicurezza. Preoccupati gli abitanti.

