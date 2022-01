Scuole covid, a Messina il "caso" Antonello: le assenze sfiorano il 50%

A una settimana dalla riapertura i dirigenti scolastici alle prese con assenze, dispersione e contagi si autoconvocano. Il caso limite dell'Antonello dove le assenze sfiorano il cinquanta per cento. “Stiamo stanchi - dice la dirigente scolastica e rappresentante sindacale Laura Tringali - di contare solo contagiati e classi in dad. Vogliamo tornare ad occuparci di programmazione e didattica”. Il paradosso dei trasporti negati per decreto a chi in classe può entrare senza supergreen pass.

© Riproduzione riservata