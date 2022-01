Pecore sull'autostrada Messina-Palermo, automobilisti bloccati in fila VIDEO

Una scena surreale a cui però la Messina-Palermo non è affatto nuova: decine di pecore intente a pascolare sul ciglio della corsia autostradale nei pressi dello svincolo di Rometta, poco prima dell'area di sosta di Ortoliuzzo, in direzione Messina hanno reso necessario l'intervento di personale della polizia stradale per liberare la carreggiata dal pascolo e consentire agli automobilisti increduli di proseguire la marcia.

Nell'area si è creata una fila di decine di minuti per la difficoltà registrata nell'allontanare le pecore al di fuori della corsia.

