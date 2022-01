Attraversamento Stretto di Messina: i presidenti di Sicilia e Calabria sfidano il governo

Il presidente della Regione Calabria si allinea all'ordinanza di Musumeci sfidando le regole del governo. Sulle navi si sale sia in Calabria per andare in Sicilia che in direzione opposta senza green pass rinforzato. Bastano tampone base e mascherina ffp2 ma in questo caso è vietato scendere dalle auto e andare al bar. Riflettori puntati sul consiglio dei ministri convocato per domani pomeriggio . L'esecutivo potrebbe impugnare i provvedimenti.

De Luca sospende presidio e digiuno.

