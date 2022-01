La signora Nicoletta di Fondo Fucile cerca casa per il suo Gery, due anni. Un meticcio che ha accolto nella sua casetta popolare ma che adesso non riesce più a tenere per due motivi. Cambierà casa perchè ha avuto finalmente un alloggio dal Comune ma soprattutto non riesce più a portarlo fuori perchè si è ammalata.

