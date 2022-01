Flavia Marino psicologa Irib Cnr di Messina: "Percorso per aiutare i genitori a gestire emozioni"

"La condizione autistica mette a dura prova le dinamiche affettive del contesto familiare, generando una serie di sfide per i genitori nella loro quotidianità: per questo con l’aiuto della realtà virtuale abbiamo creato un percorso per aiutarli a gestire le emozioni - ha spiegato Flavia Marino, psicologa dell’Irib Cnr di Messina - Negli ultimi anni la realtà virtuale ha assunto un ruolo importante negli ambulatori di intervento psicologico per incrementare l’effetto dei protocolli tradizionali, facilitando l’esposizione graduale a stimoli che registrano stress, ansia o emozioni spiacevoli in generale. IRIB-CNR di Messina è uno dei pochi centri in Italia che ha a disposizione questa tecnologia integrata a biosensori che registrano i cambiamenti legati alle emozioni sul corpo”.

A breve, partirà da Messina una nuova sperimentazione clinica su un gruppo di genitori di bambini con condizione autistica, per dimostrare gli effetti benefici di questa innovativa tecnologia.

© Riproduzione riservata