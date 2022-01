Presidio oggi davanti alla sede dell'Asp dei pensionati aderenti alla CGIL per il disagio relativo alle procedure per il cambio medico. E' da più di un mese che si verificano grosse difficoltà per molti utenti. Una delegazione è stata ricevuta dal commissario straordinario Alagna con il quale si è trovato un accordo. Prossimo aggiornamento martedì 25.

© Riproduzione riservata