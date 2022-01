Messina, per un'ora arrampicato sulla ruota panoramica. Un gesto disperato prima di tornare a terra VIDEO

E’ sceso da solo, così come si era arrampicato sulla grande ruota panoramica di Piazza Cairoli. Un timido applauso è partito spontaneo dai presenti quando l’uomo ha messo piede a terra. Era trascorsa l’una da qualche minuto quando ha desistito dal sostare ad altissima quota, laddove neanche la più dotata autoscala dei vigili del fuoco sarebbe potuta arrivare. E così pian piano, è arrivato a terra dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso. Per più di un’ora è rimasto aggrappato ad uno dei montanti della struttura. Circa duecento le persone in piazza in quel momento, malgrado l'ora tarda. Giù anche Polizia e Vigili del Fuoco che hanno provato a convincere l'uomo a desistere e a togliersi da quella posizione rischiosissima. Dopo essere rimasto a lungo in cima, ha pian piano raggiunto la parte centrale della ruota che era ormai chiusa. Capito che a quella quota i pompieri non avrebbero potuto arrivarci, i poliziotti hanno quindi cercato di convincerlo a servirsi della scala di servizio, provando a capire quali fossero i motivi dell'azione eclatante. L’uomo, di origini straniere, è stato convinto dagli agenti e dal caposquadra dei vigili del fuoco. Quindi, accompagnato su una volante, è stato portato in centrale per l’identificazione.

