Messina, inferno al PalaRescifina: caos, code per i tamponi e... neanche un vigile! VIDEO

Si ripete come quasi ogni giorno nella zona di San Filippo la congestione stradale - una vera e propria paralisi - dovuta alle auto in fila per effettuare i test anticovid al drive in del PalaRescifina di Messina.

Ormai da settimane la situazione è insostenibile e nonostante le polemiche sollevate dagli automobilisti in coda per il tampone nessun provvedimento è stato intrapreso per scongiurare il costante blocco stradale che si viene a creare soprattutto la mattina.

Le immagini del video testimoniano come, tra l'altro, nella zona non sia presente alcun agente del corpo municipale per gestire il traffico.

