Un'altra mattinata di code e caos per chi si è dovuto mettere in fila per i tamponi al Palarescifina, traffico in tilt anche sulla via Adolfo Celi. La buona notizia però è che domani apre la nuova area tamponi allestita a Giostra. Oggi purtroppo altre 4 vittime e crescono i ricoveri. Ieri boom di vaccini in fiera.

© Riproduzione riservata