Scuole a Messina, un "pasticcio" tra colori e ordinanze

Dopo la sospensione del Tar dell'ordinanza di chiusura delle scuole di De Luca arriva la zona arancione per Messina. E a questo punto cambiano le carte in tavola visto che l'articolo 2 di un'ordinanza del presidente della Regione dà ai sindaci la facoltà di mandare le scuole in dad. Un articoletto che non tiene conto di quanto dettato invece dal governo nazionale che prevede la didattica a distanza solo per le zone rosse. All'orizzonte una nuova ordinanza di De Luca e nuovi ricorsi al Tar che a questo punto trovano la strada in salita.

