Risanamento avanti tutta. Lunedì saranno pubblicate le graduatorie relative all'assegnazione delle 55 case per le favelas di Camaro Sottomontagna e di via Catanoso. Le due baraccopoli saranno demolite. Via libera all'acquisto dei primi 50 appartamenti dei 200 offerti dai privati.

© Riproduzione riservata