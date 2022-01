Undici persone decedute per Covid e 203 persone ricoverate nei nostri ospedali. Questa la situazione attuale della città di Messina in cui la pandemia ha determinato il passaggio in zona arancione.

Dopo il passo indietro sulla conversione dell'ospedale Piemonte a centro Covid in città si registra un exploit per i numeri dei tamponi e per i numeri dei vaccini. Un'anziana di 101 anni è guarita dal Covid ed è ritornata in casa di riposo.

