Secondo il presidente della commissione antimafia Morra non sono i soldi che arriveranno con il Pnrr a preoccupare. La Mafia ha interessi molto più grossi. In primo piano la spesa sanitaria. “Pensiamo a sciogliere anche le Regioni in caso di accertata infiltrazione”. Al Vittorio i 30 anni della Dia

