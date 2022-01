Scuole in dad o in presenza a Messina? Si va verso la proroga delle vacanze in Sicilia

Sulla scuola riflettori puntati su Palermo. Domani riunione della task force regionale presieduta dal presidente Nello Musumeci. Scontata la proroga di due giorni delle vacanze natalizie. Poi da lunedì si procederà con l'eventuale dad se la Sicilia andrà in zona rossa. In caso contrario le ordinanze locali come quella del sindaco rischiano di essere bocciate come avvenuto in Campania per quella del presidente De Luca impugnata dal governo. Il comitato scuola in presenza scrive alla prefetta Di Stani.

© Riproduzione riservata