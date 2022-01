Sono giorni in cui si verifica anche a Messina la corsa al vaccino. Non tanto per la paura della variante Omicron ma per le restrizioni imposte dal governo con i nuovi decreti di chiusura e l'obbligo del vaccino per gli over 50 anche nei luoghi di lavoro dal 15 febbraio.

Da qui l'aumento delle persone in fila per i vaccini e anche per le prime dosi. Da oggi hub della Fiera aperto fino alle 24 per gli over 50.

